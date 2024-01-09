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صحفي لبناني: استهداف مقر القيادة الإسرائيلي الشمالي بمسيرات

كتب:

هاجر عمر
10:12 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

قال جورج سولاج، رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية، إنّ التقارير الواردة من الميدان ومن الأهالي تؤكد استهداف حزب الله للأراضي الإسرائيلية قوية ومؤثرة، لافتا إلى أنّ اليوم استهدف حزب الله الأراضي المحتلة بمسيرات لعمق 12 كيلومترا، وتم قصف مقرات القيادة العسكرية بجيش الاحتلال.

حجم الخسائر الحقيقية بدولة الاحتلال يتم التعتيم عليها 

أضاف «سولاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»، أنّ الرد الإسرائيلي بعدم وجود خسائر قد يكون تعتيما على حجم الخسائر التي يتم إرسالها للإعلام، مؤكدًا أنّ حزب الله لا زال يمتلك زمام المبادرة في الهجوم على الاحتلال.

نصف صواريخ حزب الله تجاه إسرائيل أصابت أهدافها 

وتابع رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية، بأن 30 صاروخا من بين 60 صاروخا أطلقهم حزب الله على الأراضي المحتلة أصابت أهدافها، لافتًا إلى أنّه لا أحد في لبنان يريد الحرب؛ لأنّ الداخل اللبناني لا يستطيع تحمل تبعاتها.

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