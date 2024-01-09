«طوبة» ينذر بصقيع وأمطار ورياح في أسبوع.. رجعت الشتوية

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة شهده العالم خلال فصل الصيف الماضي، وما زال يعيش أثر هذا الارتفاع رغم انقضاء فصل الخريف وبداية الشهر الأول من الشتاء، وهو ما دفع محبي الأجواء الشتوية الرومانسية الممطرة ينتظرون قدومها، في ظل دفء شتاء هذا العام حتى هذه الأيام المنقضية منه.

بشرى سارة لمحبي الشتاء

إلا أن درجات الحرارة لا تسير على وتيرة واحدة رغم ما يشهده العالم من موجات احترار عالمية والانبعاثات، لتزفّ هيئة الأرصاد الجوية المصرية بشرى سارة لمحبي الشتاء، إذ توقعت انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

شهر طوبة وبداية الشتاء

وتزامن انخفاض درجات الحرارة مع قدوم شهر طوبة الذي بدأ اليوم الأول منه الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وهو المعروف بأبرد شهور السنة، ويتذكره المصريون دوما بالمثل: «طوبة تخلي الصبية كركوبة، من كثرة البرد والرطوبة»، حيث يتخلل هذا الشهر موجات برد وحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، معلنة دخول فصل الشتاء حقيقة.

وفي آخر تحديث لحالة الطقس تحت عنوان «رجعت الشتوية»، بينت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى على السواء تشهد انخفاضا على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنّ الشعور ببرودة الجو يزيد بسبب نشاط الرياح، حيث تستمر هذه الأجواء الباردة حتى الأسبوع المقبل.

انخفاض درجات الحرارة الصغرى والعظمى

أما جنوب الصعيد الذي يشهد طقسًا جافًا، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّه على على موعد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بعد غد يوم الخميس المقبل الموافق 11 يناير، متوقعة أن يسجل درجة حرارة عظمى 22 درجة مئوية، وتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تصل نحو 6 درجات مئوية على بعض أقاليم الجمهورية.

حالة الطقس هذا الأسبوع

أما بالنسبة لحالة الطقس خلال هذا الأسبوع، الأول من شهر طوبة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات النهار يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في المساء فيسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات.

ولتكتمل الحالة الرومانسية الشتوية لمحبي هذا الطقس، تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق أوضحتها هيئة الأرصاد الجوية، حيث تتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون خفيفة مساء على جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة 20%.

ويمكن الاستمتاع بالظاهرة الشتوية على سواحل البحر المتوسط، حيث تتلاقى الأمطار مع الأمواج المضطربة وارتفاع الموج الذي يصل إلى 3.5 متر نتيجة لسرعة الرياح التي تصل إلى 70 كيلومترا لكل ساعة.

تحذير من عدة ظواهر جوية

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين وقائدي السيارات بالتحديد من انتشار الشبورة المائية الكثيفة يوم الجمعة المقبل، والتي تكثر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بدءا من شمال الصعيد وحتى السواحل الشمالية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أن ذروتها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، لذا نصحت الهيئة المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

كما وجهت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا خاصا لسكان مطروح والسواحل الشمالية الغربية من نشاط الرياح، خاصة الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة ذات الظهير الصحراوي، مشيرة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة، وناشدت أصحاب الأمراض الصدرية عدم الخروج في هذه الفترات والسائقين بالحذر أثناء القيادة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من طوبة

وتستعرض "الوطن" درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من طوبة، حيث جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة الأربعاء 10-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 18، والصغرى 13.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 25، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 27، والصغرى 11.

درجات الحرارة الخميس 11-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 10.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 17، والصغرى 13.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 18، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 12-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 18، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 13-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 24، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 20، والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 23، والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 14-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 10.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 16، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 18، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 21، والصغرى 11.