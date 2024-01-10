مفاجأة غير متوقعة بين ليلى زاهر وهشام جمال بعد إعلان خطوبتهما

فاجأت الفنانة ليلى زاهر جماهير بإعلان خطبتها للفنان والمنتج هشام جمال، وذلك في حضور عدد كبير من الأسرتين، ومن المقرر أن يقام حفل الخطوبة قريبا.

فارق العمر بين هشام جمال وليلي زاهر

ويبلغ هشام جمال من العمر 30 عاما، إذ ولد عام 1 يونيو عام 1993، بينما تبلغ ليلي زاهر من العمر 20 عاما فقط، إذ يعد الفرق بينهما 10 أعوام.

إعلان هشام جمال عن الخطوبة

وكان هشام جمال، نشر صورة من الحفل، على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».

وحظى منشور هشام جمال، بردود فعل واسعة من نجوم الوسط الرياضي، حيث كتب أيمن أشرف: «مبروك يا حبيبي»، وكتب مصطفى شوبير: «مبروك يا حبيبي».