عاجل.. تحذير من كتل هوائية تضرب البلاد خلال ساعات.. تعرف على تأثيرها

رغم بدء فصل الشتاء رسميًا في 21 من ديسمبر الماضي، إلا أنّ المواطنين يعيشون أجواءّ دافئة من الطقس، تخلين فيها عن ارتداء الملابس الثقيلة، واكتفى البعض بارتداء القطع الخفيفة التي تناسب درجات الحرارة المتفعة عن معدلاتها في نفس هذا الشهر من العام، إلا أنّه خلال ساعات تشهد البلاد تغيرات في مصادر الكتل الهوائية، ليبدأ فصل الشتاء يفرض أجوائه الباردة على المحافظات كافة، ما يحتاج إلى الالتزام بعدد من الإرشادات لتجنب مخاطر التغيرات الجوية والبرودة القارسة.

كتل هوائية قطبية تضرب البلاد

يقول الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ البلاد تشهد تغيرا في مصادر الكتل الهوائية بشكل كامل بداية من يوم الأربعاء، لتبدأ المحافظات في التأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق قطبية تحديدًا من مناطق شرق أوروبا، وتكون هذه الكتل بشكل عام منخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير، تمر على البحر المتوسط الذي يعمل على رفع حرارتها نسبيًا، لتصل إلى السواحل الشمالية بدرجة حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية.

محافظات القاهرة وشمال الصعيد لن تفلت أيضًا من تأثير الكتل الهوائية بحسب عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، لتكون الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام: «هنبدأ نشعر بالصقيع خاصة إننا طالعين من موجة دافئة، كمان موجات الرياح اللي هتصاحب الكتل دي هيزود إحساسنا ببرودة الطقس».

لن تقف موجة الصقيع عند هذه الكتل الهوائية القطبية، بل تشهد البلاد أيضًا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب المناطق الشمالية من الجمهورية، التي تعمل على حجب أشعة الشمس، ما يزيد شعور المواطنين ببرودة الطقس بشكل أكبر، أما ساعات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ تتراوح الصغرى بين 10 إلى 11 درجة مئوية.

أما مناطق الظهير الصحراوي، مثل شمال الصعيد والمناطق الجبلية المرتفعة في وسط سيناء تنخفض درجات حرارتها خلال ساعات الليل بشكل ملحوظ لتتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية، وهو ما يتسبب في تكوّن الصقيع على المزروعات، إذ يستلزم هذا الأمر العودة مرة أخرى إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة مع وجود فرصة لتساقط الأمطار على بعض المحافظات.

يشير عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري (الإسكندرية - مرسى مطروح - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة)، أما محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة يومي الأربعاء والخميس، فيما تقل فرصة سقوط الأمطار يوم الجمعة مع الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة.

منخفض جوي آخر يوم الأحد

منخفض جوي آخر يضرب البلاد يوم الأحد، ويجلب مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة مع العودة مرة أخرى لفرص سقوط الأمطار، بسبب استمرار تأثر البلاد أيضًا بمصادر الكتل الهوائية الأوروبية: «إحنا كده دخلنا في الأجواء الشتوية بشكل رسمي، اللي إحنا كنا بنشوفه ده مكانش الطبيعي، والمنخفض يوم الأحد هيمر من الشرق للغرب ويروح بلاد الشام، يعني مثلا لبنان وسوريا وغزة وفلسطين ده كله هيغرق، لأنّ المنخفض أصلًا من حيث الأمطار تركيزه على المناطق دي أكتر، لكن أطرافه بس هي اللي بتلامس عندنا».

وتشهد البلاد خلال الفترة المقبلة مزيد من تتابع وتوالي المنخفضات الجوية، لذا وجّه «القياتي» بعض النصائح للمواطنين خلال فترة التقلبات الجوية تتمثل في الآتي:

- العودة مرة أخرى إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بعد التخلي عنها، بسبب حالة الدفء التي أثرت على البلاد خلال الفترة الماضية.

- على المواطنين في نطاق المحافظات الساحلية المعرضة لتساقط الأمطار، الحذر التام أثناء تساقط الأمطار وعدم اعتلاء أسطح المباني أو المرور أسفل المباني المتهالكة أو ملامسة أعمدة الإنارة الموجودة في الشوارع.