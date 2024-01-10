شركة العاصمة الإدارية تطرح أراضٍ مميزة بأنشطة متعددة للبيع

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، طرح قطع أراضٍ مميزة للبيع، بأنشطة متعددة بمنطقة الاستخدامات المتعددة (MU23) على محور الأمل وأمام المدينة الرياضية.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بقيادة المهندس خالد عباس، أنّه على المطورين الراغبين في الحجز سداد 10 آلاف جنيه قيمة كراسة الاشتراطات غير قابلة للاسترداد من خلال http://acud.eg/rfp موقع الشركة، حيث يمكن تحميل كراسة الاشتراطات لاستيفاء البيانات والمرفقات، واستكمال الإجراءات طبقا للوارد في الكراسة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024-1-14 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2024-1-24.

وكان المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن أنّ تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية، لكونها تمثل نموذجا حيا للمدينة الذكية، التي تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين محليا وعالميا.

وكان المهندس خالد عباس، أشار إلى أنّ مشروع بناء العاصمة الجديدة أصبح حقيقة وواقع على الأرض بعد أن كان مجرد حلمًا، والآن تحقق بفضل إرادة حقيقية للشعب المصري، متمثلا في قيادته السياسية بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية.

يذكر أنّ العاصمة الإدارية الجديدة تضم العديد من الأحياء المهمة والمتنوعة، مثل «الحي الحكومي ومجلسى النواب والشيوخ، وحي المال والأعمال، ومطار العاصمة، والنهر الأخضر، ومركز مصر الإسلامي الثقافي، وكاتدرائية ميلاد المسيح،كما تضم العاصمة، حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية الجديدة إضافة الي الأحياء السكنية»، كما تعمل شركة العاصمة الإدارية على الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات.