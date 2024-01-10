تطوير كورنيش «المشاية السفلية» في الدقهلية بتكلفة 7 ملايين جنيه

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إعطاء إشارة البدء لتطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على النيل، بطول كيلومترين تقريبًا، وبتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه تقريبًا، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

تطوير كورنيش المشاية السفلية بالدقهلية

وأكد أنّ تطوير كورنيش المشاية السفلية، يأتي تزامنًا مع إنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل بطول 1,250 متر، لخلق متنفسات ترفيهية للمواطنين، وتشمل أعمال التطوير، إنشاء سور جديد وتركيب مقاعد انتظار ومظلات وبلاط إنترلوك.

وأشار إلى أنّ الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل في محافظة الدقهلية، هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره والدقهلية، وجرى تجميع وتشوين حديد سور الكورنيش بشكل صحيح بمخازن حي شرق وغرب المنصورة، وبيعه عن طريق مزاد علني.

تحسين الصورة البصرية

وأكد أنّ الجميع يعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة، لتقديم وتوفير كل الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والترفيهية التي تخدم المواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء، بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة، لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل، وزيادة عدد المقاعد، ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة على الكورنيش.