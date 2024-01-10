إحالة مسؤولي 3 مدارس للتحقيق بسبب التقصير في أعمال الامتحانات بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، إحالة مسؤولين في ثلاث مدارس للتحقيق، بسبب التقصير في تنفيذ الأعمال الخاصة بالامتحانات، خلال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.

وأحال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، المسؤولين في ثلاث مدارس، التابعة لمديرية التربية والتعليم، للتحقيق، بسبب التقصير في تنفيذ أعمال الامتحانات والإخلال بالتعليمات المستدامة والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

الامتحانات على رأس قائمة الأولويات

وقال بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّه في ضوء تعليمات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بوضع الامتحانات على رأس قائمة أولويات العمل، يتم إجراء جولات تفقدية يومية لامتحانات النقل بالسويس

وضوح الورقة الامتحانية

وشدد «عمارة» على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية كافة، المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية من حيث الشكل والطباعة، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب.