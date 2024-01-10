دعم المشروعات الصحية في الشرقية بأكثر من 2.5 مليار جنيه خلال 2023

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنّ المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية خلال عام 2023، حظيت بقدر كبير من الاهتمام، من جانب اعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني، بقيمة مالية بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

إنشاء مبانٍ جديدة للمستشفيات

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنّ ذلك جاء ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات وزارة الصحة، التي تم إنجاز قدر كبير منها خلال عام 2023، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من وزارة الصحة والسكان هذا العام، لإنشاء مبانٍ جديدة للمستشفيات، مثل إنشاء مبنى جديد لمستشفى الحسينية المركزي، بقدرة استيعابية 200 سرير، بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، وكذلك إنشاء مبني جديد لمستشفى أبو كبير المركزي، على مساحة 4000 متر مربع تقريبًا، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال التطوير التي تمت لتوسعة ورفع كفاءة عدد كبير من الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بالتعاون مع المجتمع المدني.

التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام الجديد

وأضاف أنه جرى التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام الجديد، ويضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني، ومزود بعدد 10 أسّرة، ووحدة لأمراض الدم والمناعة، وغيرها من المشروعات التي نُفذت.