أسعار غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو.. تجنب تلك الأمور عند الشراء

تُعد غسالات فوق أتوماتيك خيارًا جيدًا للعائلات التي تبحث عن غسالة بسعة مناسبة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتوفير الكهرباء ومسحوق الغسيل أيضا، ويهتم العديد من الأشخاص خاصة المقبلين على الزواج بمعرفة أسعار غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو وما سجلته من قيمة في الأسواق ومحال بيع الأجهزة الكهربائية والأنواع المختلفة منها وأبرز مميزاتها وعيوبها قبل الإقبال على عملية الشراء.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو

وتختلف أسعار الغسالات الفوق أوتوماتيك التي تتميز بتوفير الكهرباء، وفق نوعها ومميزاتها وتأتي كما يلي:

غسالة ملابس تورنيدو فوق أوتوماتيك 12 كيلوجراما طلمبة أبيض TWT-TLN12LWT بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و870 جنيها.

غسالة بتحميل علوي بسعة 11 كيلوجراما مع مضخة من شارب، لون فضي غامق، موديل ES-TN11GDSP، تحميل من الأعلى، 11 كيلوجراما بسعر يصل إلى نحو20 ألف جنيه.

غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بتحميل علوي سعة 11 كيلوجراما مع مضخة تصريف من تورنيدو، لون فضي، موديل TWE-TLN11RSL، 11.0 كيلو جرام بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و325 جنيه.

غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بطلمبة داخلية من توشيبا AEW-E1150SUP(DS)، 11 كيلوجراما - فضي، تحميل علوي، بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و122 جنيهًا.

غسالة ملابس فوق أوتوماتيك 11 كيلوجراما مع مضخة من شارب، لون فضي، موديل ES-TN11GSLP، تحميل من الاعلى، 11 كيلوجرام بسعر يصل إلى 20 ألفا و700 جنيه.

وسجلت غسالة ال جي سمارت انفرتر 11 كيلوجراما - فضي - ‎T1165NEHGH.ASFPEEC، تحميل علوي نحو 20 ألفا و400 جنيه.

غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي بسعة 11 كيلوجراما من شارب، انفرتر DDM، مع مضخة، ES-TD11GBKP، 11 كيلوجرام بسعر 20 ألفا و500 جنيه.

غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي سعة 11 كيلوجراما من شارب، إنفرتر دي دي إم، مضخة، ستانلس ستيل، موديل ES-TD11GSSP، 11 كيلوجرام بسعر 19 ألفا و499 جنيها.

أنواع غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو

تتوفر غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو بأنواع مختلفة، منها:

غسالات ذات محرك عادي: تتميز هذه الغسالات بسعرها الاقتصادي، ولكنها قد تكون أقل كفاءة من الغسالات ذات المحرك العاكس.

غسالات ذات محرك عاكس: تتميز هذه الغسالات بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وعمر أطول من الغسالات ذات المحرك العادي.

ميزات غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو

تتوفر غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو بالعديد من الميزات، منها:

برامج الغسيل المختلفة: تتوفر الغسالات ببرامج غسيل متنوعة، مثل برنامج الغسيل العادي وبرنامج الغسيل السريع وبرنامج الغسيل للملابس الحساسة.

التحكم في درجة الحرارة: تسمح لك بعض الغسالات بضبط درجة الحرارة المناسبة للغسيل.

التحكم في كمية المياه: تسمح لك بعض الغسالات بضبط كمية المياه المستخدمة في الغسيل.

التنظيف الذاتي: تتميز بعض الغسالات بخاصية التنظيف الذاتي، ما يساعد على الحفاظ على الغسالة نظيفة.

عوامل اختيار غسالة فوق أتوماتيك 12 كيلو

عند اختيار غسالة فوق أتوماتيك 12 كيلو، يجب مراعاة عوامل مختلفة، منها:

السعة: يجب اختيار غسالة بسعة مناسبة لاحتياجات الأسرة.

العلامة التجارية: يجب اختيار غسالة من علامة تجارية موثوقة.

السعر: يجب اختيار غسالة بسعر مناسب للميزانية.

مميزات غسالة فوق أوتوماتيك 12 كيلو

يجب اختيار غسالة بميزات تلبي الاحتياجات.

نصائح لاختيار غسالة فوق أتوماتيك 12 كيلو

فيما يلي بعض النصائح لاختيار غسالة فوق أتوماتيك 12 كيلو:

قارن بين أسعار وميزات الغسالات المختلفة قبل الشراء.

اقرأ مراجعات العملاء الذين جبوا استخدامها قبل الشراء.

اطلب من البائع توضيح جميع الميزات قبل الشراء.

صيانة غسالات فوق أتوماتيك 12 كيلو

للحفاظ على غسالة فوق أتوماتيك 12 كيلو في حالة جيدة، يجب اتباع تعليمات الصيانة الخاصة بها، ومنها:

تنظيف الغسالة بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

تجنب تحميل الغسالة فوق سعتها.

تجنب استخدام المنظفات القوية التي يمكن أن تضر بالغسالة.