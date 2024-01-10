كل ما تود معرفته عن كوبري إمبابة.. يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة 

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مهمة عن كوبري إمبابة، موضحاً أنَّه يُعد أحد أهم الكباري في مصر، حيث يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، وعليه حركة مرور كبيرة، ومنذ افتتاحه في عام 1892، خضع الكوبري للعديد من أعمال الصيانة والترميم، ولكن مع مرور الوقت أصبح يحتاج إلى تطوير شامل.

خطة لتطوير كوبري إمبابة

ووفق تقرير لمركز المعلومات، قامت الحكومة المصرية بخطة لتطوير كوبري إمبابة، وذلك بهدف تحسين كفاءته، وزيادة قدرته على استيعاب حركة المرور، ورفع معايير السلامة عليه. وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة جسم الكوبري، وإنشاء مسار خاص للطوارئ، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وتحسين نظام الإضاءة، وتزويد الكوبري بكاميرات مراقبة.

تركيب 90 من أعمدة الإنارة الديكورية

وخلال تنفيذ المشروع تمت المحافظة على النسق التاريخي للكوبري، كما تم استخدام قطاعات الكوبري الأصلية في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وإعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة وكذلك إعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمشيات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلا منها، وكذلك إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري، وتركيب 90 من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية.