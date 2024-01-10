مهندسة مصرية تفوز بجائزة عالمية لتطوير السياحة الريفية: مشروع تخرجي وعملت عليه لمدة عام

فازت المهندسة سهيلة السيد بجائزة مجتمع العمارة العالمية لتطوير السياحة الريفية، بعد مشاركتها في مسابقة معمارية دولية، وقدمت مشروع تخرجها، الذي عملت عليه لمدة عام كامل، حيث تنافست مع طلاب من جميع أنحاء العالم.

كانت تستهدف توصيل فكرة أننا دولة ريفية ولدينا مجتمع ريفي

وقالت الفائزة بجائزة مجتمع العمارة العالمية لتطوير السياحة الريفية خلال حديثها مع الإعلامية سالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، إنها كانت تستهدف توصيل فكرة أننا دولة ريفية، ولدينا مجتمع ريفي بمصر كنوع من أنواع الترويج للسياحة الريفية، والترويج للزراعة العضوية التي تتم بريف مصر بدون التأثير بمبيدات وغيرها.

إنشاء قرية سياحية ريفية وسط مجتمع ريفي

وأوضحت أنه جرى اختيار محافظة الفيوم كمنطقة ريفية سياحية لعمل المشروع عليها، وتم عمل المشروع، حيث تم إنشاء قرية سياحية ريفية وسط مجتمع ريفي، وتمت معايشة الحياة الريفية الزراعية على أرض الواقع، وتم عمل زيارات ميدانية كثيرة.

مجتمع العمارة العالمية لتطوير السياحة الريفية

وأضافت المهندسة سهيلة، أنها ركزت بالمشروع على حجر قارون وطوب أحمر مثل كل المباني هناك بالمحافظة، حيث تعمل الحجارة المستخدمة في المباني على ضبط حرارة المكان، وتمت مواكبة طبيعة العمارة بالمحافظة خلال مشروعها.

الأنشطة المصممة ضمن القرية ريفية زراعية

وأوضحت الفائزة بجائزة مجتمع العمارة العالمية لتطوير السياحة الريفية، أن الأنشطة التي جرى تصميمها لتكون ضمن القرية بمشروعها هي أنشطة ريفية زراعية، وهي تقوم الأنشطة على ممارسة الزراعة وحصد المحاصيل الزراعية، الغير متأثرة بالسماد العضوي، كما تم الاهتمام بأنشطة الخاصة بتربية الثروة الحيوانية وخبز الخبز بالمنزل، وعمل الجبنة وإنتاج الألبان.