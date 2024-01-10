وفد «المهندسين» يتفقد مبنى النقابة بالعريش.. بتكلفة 60 مليون جنيه

زار محافظة شمال سيناء، وفدا من نقابة المهندسين، لمتابعة شاحنات المساعدات المقدمة من النقابة العامة لأهالي قطاع غزة، ضمن قوافل المساعدات التي يقوم بها المجتمع المدني والحكومي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

إيصال المساعدات لمعبر رفح البري

وتفقد وفد النقابة معبر رفح البري، وشاهد طريق تعبئة المساعدات ودخولها الى الأراضي الفلسطينية، بمشاركة الهلال الأحمر المصري.

وزار الوفد المبنى الجديد لنقابة المهندسين بالعريش، بحضور المهندس أمين جودة نقيب المهندسين بشمال سيناء، وأعضاء النقابة بالمحافظة.

تكلفة 60 مليون جنيه

أكد المهندس أمين جودة أن المبنى الجديد للنقابة، بلغ تكلفته 60 مليون جنيه، حيث يشتمل أسفله بدروم للسيارات، وجرى تخصيصه «جراج» لخدمة صالة الأفراح، وخدمة أبناء سيناء، وكذلك الدور الأرضي جرى تخصيصه صالة أفراح عامة، والدور الأول علوي قاعة مؤتمرات، والثاني علوي عبارة عن جناح فندقي لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد المهندس محمود عثمان مدير النقابة، أن زيارة المبنى النقابي، تأتي على هامش زيارة وفد النقابة إلى شمال سيناء، وإيصال مساعدات إلى معبر رفح.