 توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والدولي للريشة الطائرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للريشة الطائرة، من أجل تطوير اللعبة في مصر خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي والتي تنوب عن ممثلي الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

فيديو لإنجازات الاتحاد المصري للريشة الطائرة

مراسم توقيع الاتفاقية، شهدت عرض فيديو لإنجازات الاتحاد المصري للريشة الطائرة وكلمة الحضور، إضافة إلى توقيع الاتفاقية بين الاتحادين الدولي والمصري، وتكريم الشركاء.

وزير الرياضة: أول دولة على مستوى العالم لمنحة التطوير

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته بالتطور الكبير الذي مرت به اللعبة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ثقة الاتحاد الدولي للعبة ومنحها شرف أن تكون أول دولة على مستوى العالم لمنحة التطوير.

أضاف أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية وخاصة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه البالغ على تطوير جميع المنشآت والتوسع في انشاء مراكز الشباب والاندية التي تقدم العديد من الخدمات لاستيعاب الشباب المصري واستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم الكبيرة وتحويلها إلى طاقة منتجة لخدمة المجتمع المصري.

نقطة الانطلاق لرياضة الريشة الطائرة

الدكتورة سوسن تقوي وجهت الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة معربة عن أملها في أن يكون البروتوكول نقطة الانطلاق لرياضة الريشة الطائرة خلال الفترة المقبلة.

أعرب الدكتور علي حسب الله ،عن شكره وتقديره لوزير الرياضة الذي حرص على التواجد بالرغم من الارتباطات الكبيرة له خلال الفترة الحالية، مثنيا على الدعم الكبير والدور القيادي الذي يقوم به الوزير من اجل دعم ونشر رياضة الريشة الطائرة في مصر.

وكان مسؤولو الاتحاد الدولي قد استقروا على منح مصر منحة لمدة 4 سنوات بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة في العالم لتطوير اللعبة في كل مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية، وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

جدير بالذكر أنه جرى اختيار مصر من ضمن 150 دولة للمنافسة على هذه المنحة ثم تصفيتها لـ15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بناءً على تقييم الاتحاد الدولي لأعضائه من خلال الاستبيان الذي جرى بمعرفة مسؤولي التطوير بالاتحاد الدولي بناءً على ما جرى إنجازه من الاتحاد المصري والقفزة الهائلة لمستوى ونتائج الريشة الطائرة خلال الفترة الماضية.