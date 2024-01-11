8 أماكن للخروج بمحافظة الدقهلية.. «استمتع مع أسرتك في إجازة نصف السنة»

يرغب الكثير من المواطنين، في معرفة أفضل أماكن للخروج في محافظة الدقهلية، إذ توجد نحو 8 أماكن تعتبر من أجمل المناطق للخروج في المحافظة، أغلبها بمدينة المنصورة، للاستمتاع في إجازة نصف السنة.

أماكن للخروج في إجازة نصف السنة بالدقهلية

ويستعرض التقرير التالي، أفضل 8 أماكن للخروج في محافظة الدقهلية كالآتي:

مدينة جمصة

يرغب الكثير من المواطنين، في السفر إلى جمصة والاستمتاع بالجلوس أمام الشواطئ خاصة في الليل، وتتمتع أيضا بأماكن مميزة مثل السوق في وسط المدينة والسيرك والسينمات.

مدينة المنصورة

تتميز بوجود حديقة شجرة الدر التاريخية، التي تعد من أفضل الأماكن للخروج في إجازة نصف السنة والاستمتاع، حيث تقع على شاطئ النيل فرع دمياط، على مساحة تزيد على 20 فدانًا، بحسب بيان حي غرب المنصورة.

ملاهي شجرة الدر

يوجد داخل حديقة شجرة الدر، مكانًا للملاهي يضم جميع الألعاب التي تتناسب مع الأطفال لجميع الأعمار، وبأسعار مناسبة لجميع الفئات.

الأفلام الحديثة في السينما

دور السينما في منطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة، تعد من أفضل الأماكن للخروج في الدقهلية في إجازة نصف السنة.

متحف ابن لقمان

يقع في مدينة المنصورة، ويعد من أفضل الأماكن السياحية التي يرغب كثير من المواطنين في زيارتها في إجازة نصف السنة.

حديقة الأسرة في مدينة السنبلاوين

من أفضل المناطق للزيارة والتنزة في المدينة، ويوجد بها أماكن للألعاب والاستجمام، ويزداد الإقبال عليها خاصة في إجازة نصف السنة.

كورنيش النيل

يقع في مدينة المنصورة، ويلقى إقبالًا كبيرًا من الزوار للتمتع والجلوس عليه خاصة في الليل.

الأتوبيس النهري

من أفضل الجولات التي يمكن الاستمتاع بها في إجازة نصف السنة، من خلال زيارة مدينة المنصورة بالكامل بالأتوبيس النهري.