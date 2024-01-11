محمود مسلم: مصر مستهدفة بالشائعات لدعمها الفاعل للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ مصر تلعب الدور الداعم لفلسطين بقوة ونجحت في فضح الممارسات الإسرائيلية، لافتا إلى أنَّ الإعلام الغربي خلال أول أسبوعين من الحرب على غزة، تبنى الرؤية والرواية الإسرائيلية بشكل بحت.

مصر نجحت في توضيح وجهة النظر الحقيقية عما يحدث في غزة

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أنَّ مصر نجحت إلى حد ما في توضيح وجهة النظر الحقيقية عما يحدث في غزة، والدليل أن معظم قادة العالم أتوا إلى مصر لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب المحادثات الهاتفية، قائلاً: «لا يوجد رئيس في دولة مؤثرة على مستوى العالم إلا وتم التواصل معه بشكل من الأشكال وفهم الوضع».

إسرائيل تبتز مصر

وتابع الدكتور محمود مسلم: «ابتزاز إسرائيل لمصر بادعاء تهريب حماس أسلحة من خلال محور صلاح الدين، وهو بالطبع كلام يعد من باب الهراء، وليس له أي علاقة بالحقيقة، وغرض الاحتلال من هذه الإدعاءات هو التنصل من اتفاق المحور ليبدأ في ابتزاز مصر بادعاءات أن مصر تسلم حماس الأسلحة، وتعرضت مصر لشائعات في بداية الحرب بأنها أبلغت إسرائيل ببداية الضربة وموعدها ولكن المحتل لم يستمع لها، وكل هذا الكلام شائعات».

واستطرد: «صحيفة الجارديان اليوم ضمن جرائمها المهنية اتهمت أن هناك من يحصلون على دولارات من الفلسطينيين مقابل خروجهم من غزة وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بيانا للرد لأن مصر لا تبيع أرضها، ورفضنا مخططات التهجير رغم الظروف الاقتصادية ومصر مستهدفة بسبب موقفها الداعم والرئيسي والفاعل مع القضية الفلسطينية».