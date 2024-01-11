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400 شيكل من كل عامل.. دولة الاحتلال تسعى لجمع أموال جديدة من شعبها بسبب الحرب

كتب:

عمرو حسني
01:21 ص | الخميس 11 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حجم الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي مع دخول الحرب على غزة يومها الـ97.

مساهمة العامل في الاقتصاد الإسرائيلي

وذكرت  الفضائية «12» الإسرائيلية، أن كل عامل في الاقتصاد سيساهم بأكثر من 400 شيكل يدفعها لمرة واحدة للمساعدة في تمويل الحرب، في ظل استمرارها، واحتجاز 136 إسرائيليًا في قطاع غزة حتى الآن.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية اليوم الـ 97 وسط تزايد أعداد الشهداء في الجانب الفلسطيني لأكثر من  23 ألف فلسطيني وسقوط أكثر من 500 جندي إسرائيلي.

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