أسعار فلاتر المياه 7 مراحل 2024.. حافظ على صحة أفراد أسرتك

تعد فلاتر المياه من أكثر الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، غذ أنها تعمل على فلترة المياه وتكريرها لإزالة الشوائب منها، حفاظا على صحة أفراد الأسرة من تعرض المياه للشوائب التي تضر بها، والتي تؤثر على صحة متناوليها دون إجراء فلترة لها، وبشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، إذ يحرص الآباء على اختيار الفلتر المناسب لهم حسب احتياجاتهم أو وفق المنطقة التي يتواجدون بها، وتحديدا تلك التي تمر بإصلاحات في مواسير المياه، ما يجعل الكثيرون يهتمون بمعرفة أسعار فلاتر المياه 7 مراحل.

وهناك العديد من أنواع الفلاتر المختلفة بمراحلها المتنوعة، فمنها فلاتر بـ7 مراحل وأخرى 5 مراحل، ومنها أيضا 3 مراحل فقط، ويعمل كل فلتر منها على فلترة المياه في عدة مراحل مختلفة، وكلما زاد عددها كلما زاد نقاء المياه من الشوائب التي تتأثر بها، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار فلاتر المياه 7 مراحل والفلاتر 5 مراحل وغيرها 3 مراحل في الاسواق المصرية، وفق المواقع الرسمية الخاصة ببيع الأجهزة المنزلية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار فلاتر المياه 7 مراحل

وجاءت أسعار 7 مراحل، كالتالي:

- فلتر مياه بلو سكاي بتانك، 7 مراحل أبيض: يصل سعره إلى 3550 جنيها.

- فلتر مياه ووتر ماست بتانك، 7 مراحل أبيض: يصل سعره إلى 3250 جنيها.

- فلتر مياه سول بتانك، 7 مراحل أبيض: يصل سعره إلى 5625 جنيها.

- فلتر مياه اكوا جيت، 7 مراحل أسود: يصل سعره إلى 5175 جنيها.

- فلتر مياه تانك باور RO، بـ7 مراحل أبيض: يصل سعره إلى 3750 جنيها.

- فلتر تانك آر أو بيور 7 مراحل: يصل سعره إلى 3499 جنيها.

- فلتر مياه أكوا فيت 7 مراحل: يصل سعره إلى 3888 جنيها.

- فلتر تانك آر أو برو 7 مراحل مع عبوة اقتصادية: يصل سعره إلى 3855 جنيها.

- فلتر تانك ار او بيور 7 مراحل مع آيس تانك سوبر كوول: يصل سعره إلى 3999 جنيها.

- فلتر مياه تانك باور آر أو تحت الحوض 7 مراحل: يصل سعره إلى 3149 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك بريزما رو 7 مراحل لون أحمر: يصل سعره إلى 8320 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك ستاند رو 7 مراحل: يصل سعره إلى 4449 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك موندا رو 7 مراحل: يصل سعره إلى 4500 جنيها.

- فلتر مياه اكوا ترك سافير رو، 7 مراحل لون أحمر: يصل سعره إلى 8190 جنيها.

أسعار فلاتر المياه 5 مراحل

- فلتر مياه أكوا جيت، 5 مراحل أبيض: يصل سعره إلى 1300 جنيه.

- فلتر مياه تانك باور بلس 5 مراحل: يصل سعره إلى 981 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك زجاج 5 مراحل لون أحمر: يصل سعره إلى 2240 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك ستيل ماكس رو 5 مراحل لون أسود: يصل سعره إلى 6100 جنيه.

- فلتر مياه اكوا ترك بيور اكس رو 5 مراحل بلون أحمر: يصل سعره إلى 5278 جنيها.

- فلتر مياه تانك باور 5 مراحل: يصل سعره إلى 1250 جنيها.

أسعار فلاتر مياه 3 مراحل

- فلتر مياه باور تانك 3 مراحل: يصل سعره إلى 575 جنيها.

- فلتر تانك اكسترا بيور 3 مرحلة مع 2 شمعة: يصل سعره إلى 815 جنيها.

- فلتر تانك اكسترا بيور 3 مرحلة، مع شمعات تكفي لمدة 12 شهر: يصل سعره إلى 1100 جنيه.

- فلتر مياه أونو 3 مراحل: يصل سعره إلى 570 جنيها.