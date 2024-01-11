محطات في حياة إيمان الطوخي.. رحلة أدت لاعتزالها الفن وحقيقة زواجها من أحمد زكي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة إيمان الطوخي المعروفة باسم «إستر بولونيسكي» أو شخصيتها في دور مسلسل «رأفت الهجان»، والتي تبلغ من العمر 65 عامًا، وتميزت بتعدد مواهبها بين التمثيل والغناء بمشوار فني رائع، قدمت خلاله العديد من الأعمال الدرامية ذات بصمة واضحة بفترة الثمانينات والتسعينات، وتخرجت من كلية الإعلام بقسم الإذاعة والتلفزيون عام 1980.

أبرز أعمالها الدرامية

قدمت إيمان الطوخي العديد من الأعمال المهمة في تاريخ الدراما المصرية، حيث تعاونت في مشوارها مع كبار النجوم، ورغم قلة رصيدها الفني إلا أنها كانت مؤثرة للغاية، ومن أبرز تلك الأعمال: «رأفت الهجان»، بمشاركة الساحر محمود عبدالعزيز، حيث برعت فى تقديم الشخصية اليهودية «إستر بولونيسكي»، إلى جانب مسلسل «ألف ليلة وليلة» عام 1991 من خلال شخصية «شهر زاد» مع الفنان يوسف شعبان، وكريمة مختار، بالاضافة لمسلسل «بوابة الحلواني» بالجزء الثاني حيث برعت في تقديم شخصية «غرام خاتون»، وعدد آخر من الأعمال الدرامية.

مشاركتها بالغناء

لم تكن إيمان الطوخي ممثلة من العيار الثقيل فحسب؛ وإنما كان لديها صوت عذب ومميز منحها فرصة لتقديم أروع الأغاني، مما جعل لها شعبية جماهيرية بشكل أكبر وفي وقت قياسي، فقدمت ألبومها الأول عام 1992 تحت عنوان «النظرة الأولى»، والذي تضمن 8 أغنيات، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم: «دنيا جديدة» و«اسكندرية» من كلمات سيد حجاب وألحان عمر خيرت، و«دموع وفرح» كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد ضياء الدين، و«ارمي حمولك» كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و«بحلم» و«عيوني ميالة» كلمات عماد حسن وألحان محمد ضياء الدين، إلى جانب أغنية الألبوم الرئيسية وهي «النظرة الأولي»، وأغنية «ليالينا»، إضافة لمشاركتها بالعديد من الحفلات الغنائية في احتفالات أكتوبر بصحبة وديع الصافي وسيد مكاوي.

شائعات زواجها من أحمد زكي

طاردت الفنانة إيمان الطوخي الكثير من الشائعات حول زواجها من النمر الأسود أحمد زكي، وأنها تلقت منه عروض زواج عديدة، لكنهم قوبلوا بالرفض، ما أدى لانتشار تلك الشائعات، والتي نفتها الفنانة على الفور.

قرارها بالابتعاد والاعتزال

وفي عام 1997، كان لإيمان الطوخي موعد مع محطة جديدة بحياتها، حيث ذهبت لتأدية فريضة الحج، ولكنها لم تكن زيارة عابرة، وعادت منها لتقرر اعتزال التمثيل والفن، رغم أن مشوارها الفني لم يتعد الـ 15عامًا، وبعدها عادت مرة أخرى للساحة الفنية، ولكنها لم تشعر بالارتياح، فقررت الاعتزال بشكل كامل عام 2003.