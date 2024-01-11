كيف تخطط «التعليم» لمكافحة التسرب من المدارس؟.. فرق لمتابعة ودعم الطلاب

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا يقضي بتشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وجاء في نص القرار، أنّه في إطار خطة الوزارة نحو التصدي للتسرب التعليمي، ومواجهة أسبابه ومعالجتها، على جميع مسؤولي المديريات والجهات المختصة في الوزارة التنبيه مشددًا على ما يلي.

معالجة التسرب من التعليم

- تشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم في الإدارات والمديريات، تتكون من «أخصائي اجتماعي - أخصائي نفسي - مسؤول من شؤون الطلبة - مسؤول من المشاركة المجتمعية - مسؤول من النظم والمعلومات».

- يكون عمل الفريق في الإدارات تحت إشراف وكيل الإدارة، وفي المديريات تحت إشراف وكيل المديرية.

- التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بمخاطبة المدارس لتفعيل النصوص (19 - 20 - 21) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بشأن التسرب من التعليم.

- يقوم فريق النظم والمعلومات بالتعاون مع شئون الطلبة، وموافاة الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المديريات بأعداد الطلاب المتسربين والمعرضين للتسرب - مِمَّن يسجل لهم غياب في فترات محددة ومتكررة - والطلاب المنقطعين.

تقسيم المدارس

- يتم تقسيم المدارس التي تعاني من التسرب من التعليم على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمديريات والإدارات التعليمية، بحيث يقوم كل أخصائي اجتماعي، وأخصائي نفسي بدراسة تلك الحالات دراسة وافية، وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة من حالات التسرب يتضمن أسباب التسرب من التعليم في هذه المدارس، وبيان طرق العلاج.

- متابعة الطلاب الذين تمت عودتهم إلى المدرسة، واستمرار الملاحظة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب.

وشدد الدكتور رضا حجازي خلال القرار، على أنّه حرصا على تحقيق الصالح العام، يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بهذه التعليمات، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم تفاديا للمساءلة.