لجنة الشؤون العربية بـ«النواب» تطالب المجتمع الدولي بدعم مخرجات قمة العبة

لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تطالب المجتمع الدولي بدعم مخرجات القمة الثلاثية بشأن فلسطين

طالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة الاستجابة الدولية لمخرجات القمة الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

القمة الثلاثية في العقبة

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، بالقمة التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشيرًا إلى أنّها تأتي في إطار الجهود العربية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الصارخ.

وأكد أباظة أن القمة الثلاثية عبرت عن مطالب كل الأمة العربية، لا سيما فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الثلاثة والتي تمثلت في رفض التهجير القسري، رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

القضية الفلسطينية

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إنّ الخطوط الحمراء الثلاثة هي السبيل الوحيد في إنهاء الأزمة القائمة، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة مساندة المجتمع الدولي لمخرجات القمة الثلاثية من أجل إنهاء الصراع القائم، محذرًا من أنّ استمرار العدوان سيؤدي لعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل.