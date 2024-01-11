انضمام المغرب للشراكة الصناعية العربية.. ومصر تؤكد حرصها على نجاح المبادرة

شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين، وقد شهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى المبادرة، ليصبح عدد الدول الأعضاء بها 5 دول.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ورحب «سمير» بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى المبادرة، مؤكداً حرص مصر على العمل معاً جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للاستفادة من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً.

وأكد وزير التجارة حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة.

وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة.

وقد شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المبادرة.

يشار إلى أن انضمام المغرب إلى الشراكة الصناعية العربية يؤكد أهمية هذه المبادرة، التي تسعى إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.