«تعليم الجيزة»: 98.7% نسبة حضور طلاب أولى ثانوي لأداء امتحان العربي

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، لجان امتحانات الترم الأول في مدارس الوراق الثانوية بنات، والعميد محمد فوزي مدبولي الابتدائية، وعبدالله بن رواحه الإعدادية بنات، وذلك بحضور مدير عام الإدارة مجدي غنيمي.

نسبة حضور الطلاب

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي في اليوم الأول للامتحان مادة اللغة العربية بنسبة حضور 98,7%، وطلاب الصف الثاني الإعدادي أدوا امتحان مادة اللغة العربية والخط، بنسبة حضور97%، والصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، وبنسبة حضور 97% في الصفين.

وشدد على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.

منع اصطحاب الطلاب

وأكد ضرورة التنبيه بشكل دائم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة حتى وإن كان مغلقا، مشددا على ضرورة الالتزام بنظافة وتعقيم دورات المياه والفصول قبل وبعد الامتحان.