أستاذ علاقات دولية: الدبلوماسية المصرية ساندت فلسطين على مدار 7 عقود

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر هي الدولة الوحيدة، على مدار 7 عقود، التي تخوض معارك دبلوماسية لعدم تصفية القضية الفلسطينية، نيابة عن الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التحركات المصرية كاشفة للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

مصر محور المعادلة السياسية والأمنية بالشرق الأوسط

وأضاف «عاشور»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين في العقبة، تؤكد على أن مصر هي محور تنسيق المعادلة السياسية والأمنية بالشرق الأوسط.

دور هام للولايات المتحدة لوقف إطلاق النار

وأردف أن مصر والأردن هما الدولتان اللتان تتأثران بصورة مباشرة بالممارسات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة المنوط بها الضغط على دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار، كونها الدولة التي تقدم الدعم غير المشروط لإسرائيل.

واعتبر أن وجود وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في القاهرة اليوم، يعني تسلمه خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في القمة الثلاثية.