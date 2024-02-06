أسعار فلاتر المياه في الأسواق.. أعرف أفضل الأنواع قبل الشراء

فلاتر المياه تعمل هذه الفلاتر على إزالة الشوائب العالقة من المياه عن طريق استخدام مرشحات من القماش أو الإسفنج أو الكربون، ويتجه الكثيرون لشراء فلاتر المياه للحفاظ على صحتهم، لذا نستعرض أسعار فلاتر المياه، كما هو معلن في الأسواق.

أسعار فلاتر المياه

وجاءت أسعار فلاتر المياه في الأسواق الإلكترونية على النحو التالي:

- فلتر مياه تانك باور بلس، 5 مراحل بسعر 899 جنيها.

- فلتر مياه بخزان زجاج أكواترك مياتو، 6 مراحل RO، بسعر 14 ألفا و565 جنيها.

- فلتر مياه أكواترك استيل ماكس، 5 مراحل RO، بسعر 7046 جنيها.

- فلتر مياه بخزان أكواترك سافير، 7 مراحل RO، بسعر 8400 جنيه.

- فلتر مياه جرين تاتش، 7 مراحل بسعر 3450 جنيها.

- فلتر مياه بخزان سول ووتر، 7 مراحل بسعر 5174 جنيها.

- خزان مياه تانك لايف، 19 لترا، TL-19P، بسعر 1304 جنيهات.

- فلتر مياه بخزان اكواترك موندا، 7 مراحل RO بسعر 4500 جنيه.

- إكسبرس فلتر مياه تانك باور، 3 مراحل، 2 شمعة، بسعر 865 جنيها.

- فلتر مياه بخزان أكواترك سافير، 7 مراحل RO، بسعر 8400 جنيه.

- فلتر منقي مياه باناسونيك، مرحلة اولي، TK-CS10، بسعر 3098 جنيها.

- فلتر مياه بخزان أكواترك، 7 مراحل RO، بسعر 7058 جنيها.

- فلتر تانك باور، 3 مراحل، بسعر 790 جنيها.

- فلتر مياه إكسترا بيور تانك، 3 مراحل، مع 2 شمعة بسعر 910 جنيهات.

- فلتر مياه جرين تاتش، 6 مرحلة، 20×12 سم بسعر 980 جنيها.

- فلتر مياه أكواترك بيور إكس، 5 مراحل RO، بسعر 5700 جنيه.

- محول محبس فلتر للقنطرة 4.0، بسعر ‏249 جنيها.

- فلتر مياه تانك RO 7 مراحل صنف 50584.0، بسعر 2700 جنيه.

- منقي مياه جينيرك Tk-Cs10 من باناسونيك بسعر ‏48 جنيها.

- جهاز منظم لسريان الماء، لترشيح وتوزيع وتوفير المياه بخاصية الدوران 360 درجة مع إمكانية التحكم في قوة تدفق الماء، بسعر ‏597 جنيها.

- ‏فلتر مياه بخمس مراحل من أمريكا بسعر ‎99‏3 جنيها.

فلتر مياه ووتر ماست 7 مراحل مع ممبرين أكواجيت، بسعر 1999 جنيها.

- فلتر مياه مرحلة واحدة سراميك بسعر 365 جنيها.

- صنبور فلتر حنفية مهوية بخاخ للمطبخ قابل للتمديد 360 درجة بسعر 415 جنيها.

أسعار شمعة الفلتر وبعض مستلزماته

- 10 شمعات مرحلة أولى تانك‏ بسعر 249 جنيها.

- شمعة فلتر مياه بديلة من باناسونيك P-6JRC3.9، بسعر ‎991 جنيها.‏

- 9 شمعات فلتر مياه، بسعر 88 جنيها.‎‏

- 5 شمعات فلتر مياه بسعر ‎78 جنيها.‏

- فلتر الحنفية السيراميك بسعر ‎188جنيها.

- شمعات فلتر مياه تكفي لمده سنة بسعر ‎199 جنيها.‏

- فلتر لتنقية المياه بتقنية السيراميك الطبيعي الترومالين بسعر ‎124 جنيها‏.

- محول محبس فلتر للقنطرة‎ بسعر 100 جنيه.

- استبدال فلتر المياه للمرحلة الأولى بسعر 72 جنيها.

- خرطوم فلتر مياه 5 أمتار‎ بسعر 27 جنيها.‏

- شمع فلتر مياه باور من تانك، 7 مراحل و7 قطع عبوة اقتصادية بسعر ‎365‏ جنيها.

عوامل تحدد أسعار فلاتر المياه

تتوفر فلاتر المياه في مصر بأسعار متنوعة، لذا من المهم مقارنة الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء، وتوجد عدة عوامل تحدد أسعار الفلتر وهي على النحو التالي:

- نوع الفلتر، حيث تلعب نوعية الفلتر دورًا مهمًا في تحديد السعر فعلى سبيل المثال تجد فلاتر المياه RO ذات تكلفة عالية أكثر تكلفة من فلاتر المياه التقليدية.

- عدد المراحل، يؤثر عدد المراحل أيضًا على السعر، حيث تميل فلاتر المياه ذات المراحل المتعددة إلى أن تكون أكثر تكلفة من فلاتر المياه ذات المراحل القليلة.

- حجم الفلتر، يؤثر حجم الفلتر أيضًا على السعر، حيث تميل فلاتر المياه الكبيرة إلى أن تكون أكثر تكلفة من فلاتر المياه الصغيرة.

- العلامة التجارية: تلعب العلامة التجارية دورًا مهمًا في تحديد السعر، حيث تميل فلاتر المياه ذات العلامات التجارية المعروفة إلى أن تكون أكثر تكلفة من فلاتر المياه ذات العلامات التجارية الأقل شهرة.

نصائح لشراء فلتر مياه

قبل شراء فلتر المياه لا بد أن تضع في حساباتك الاعتبارات الآتية:

- حدد احتياجاتك من الفلتر قبل الشراء.

- ابحث عن فلتر يناسب ميزانيتك.

- قارن الأسعار بين مختلف المتاجر.

- اقرأ مراجعات العملاء قبل الشراء.