صقيع شديد.. تحذير مهم لبعض الفئات: لا تخرجوا اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تشهد ظواهر جوية مختلفة شديدة الاضطراب من الغيوم ونشاط الرياح مصاحب للأتربة والأمطار، وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وحذرت الأرصاد من التقلبات الجوية في طقس اليوم، بسبب وجود كتل هوائية من طبقات الجو العليا، مع طقس بارد نهارًا شديد البرودة على مختلف أنحاء الجمهورية، وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تصاحبها سقوط الأمطار، ما يجعل الأجواء شتوية قد تصل إلى حد الصقيع الشديد.

تحذير لبعض الفئات من الطقس

من جانبه، قال أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مع وجود الظواهر الجوية المختلفة التي تمتاز بالبرودة، يجب على بعض الفئات الحذر، ومنهم مرضى الجيوب الأنفية، وحساسية العيون، ونصح كبار السن والأطفال بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

انخفاض درجات الحرارة

وطبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في مختلف المحافظات، فهناك توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة، كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ليؤثر ذلك على حالة الطقس بشكل كبير، وهو من العوامل التي تزيد من الإحساس بالبرودة.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن»، أن التقلبات الجوية هي الأعنف في فصل الشتاء، إذ أنها تؤثر على المناعة بشدة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

- لابد من شرب السوائل بصورة دائمة، والحرص على تناول الحمضيات من الليمون والبرتقال.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتوجه إلى الطبيب فورًا عند الشعور بحرارة زائدة أو منخفضة في الجسم.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتنامينات، مثل البروكلي أو الكوسة واللحوم ذات الدهون المنخفضة.

- ضرورة الحفاظ على صحة المناعة حتى لا يصاب الشخص بالالتهابات الصدرية.

- ارتداء الكمامة مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

- الحرص على تناول 3 لترات من المياه يوميًا.

- تجنب الخروج من المنزل حتى لا تتعرض للأتربة.

- تكرار غسل الأنف والعين بالماء الفاتر على مدار اليوم.