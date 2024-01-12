غلق 18 محلا مخالفا في دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات شنت حملة مكبرة لتنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمحال التي تعمل دون ترخيص، بالمخالفة للقانون، في الأحياء الأول والثالث والرابع بالمدينة.

رئيس الجهاز : الغلق بسبب مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك

وأوضح أن الغلق تم بسبب مخالفة القوانين واللوائح المنظمة، حيث قام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة مهنية أو تجارية في أماكن غير مصرح بها مثل الوحدات السكنية في العمارات أو قطع الأراضي أو البدرومات أو الجراجات، دون الحصول على الموافقة اللازمة. وحذر المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بفض "الشمع الأحمر".

وفى ذات السياق تم شن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمنطقة المركزية بالمدينة، وتم تحرير محاضر للمحلات المخالفة ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز.

استمرار الحملات

وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضاري والجمالي، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة، مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدوري علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.