«القاهرة الإخبارية»: جلسة دفاع إسرائيل عن نفسها بـ«العدل الدولية» بعد قليل

قالت جمانة هاشم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن جلسة دفاع إسرائيل عن نفسها تبدأ بعد أقل من نصف ساعة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، باتهامها في جريمة تعد من فئة أخطر الجرائم الدولية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الساحة أمام محكمة العدل الدولية تشهد أعدادا متزايدة من المتظاهرين، والذين جاءوا ليس فقط من أمستردام أو لاهاي، ولكنهم جاءوا من مختلف المدن الأوروبية والعواصم الأوروبية دعما للقضية الفلسطينية ورفضا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مسيرات ترفع أعلام الفلسطينية

وأشارت إلى أنه كل عدة دقائق تمر مسيرات رافعين الأعلام الفلسطينية، ويشيرون بصور ولافتات وثقت عليها الأضرار الجسدية البالغة التي تعرض لها الأطفال في قطاع غزة، مرفق معها أيضا حجم أعداد الإصابات والشهداء.

وأوضحت أن الهتافات لا تتوقف فيما يتعلق بدعم فلسطين والمطالبة بتحريرها ووقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، بعدما قدمت جنوب أفريقيا أمس وثيقة مكونة من 84 صفحة، توثق فيها كل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، وأنها كانت في طريقها لتنفيذ الإبادة الجماعية إن لم تكن بدأت بالفعل في إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.