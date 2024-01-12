سقوط أمطار على الإسكندرية في ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى (صور)

سقطت أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، منذ قليل، على 4 مناطق كبرى في الإسكندرية بدءا من غرب ووسط المدينة إلى شرق وأقصى الشرق في قطاع المنتزه، ضمن ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى، والمتوقع استمرارها حتى الاثنين المقبل.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي رصدوا سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة في مناطق غرب ووسط وشرق والمنتزه.

تمركز 182 سيارة ومعدة في الإسكندرية

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه جرى التعامل بشكل سريع مع الأمطار، حيث جرى تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية للتعامل مع أي تجمع مياه أمطار بالمناطق الساخنة.

صرف الإسكندرية: لا يوجد تجمعات على الكورنيش

وأكد أنه لا يوجد تجمعات على كورنيش المنتزه أول مع وجود سيولة في حركة المرور، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تجدد الأمطار على فترات متقطعة خلال اليوم الجمعة.

إجراءات التعامل مع نوة الفيضة الكبرى

وأوضح أنه تم وضع عدد من الإجراءات للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى تمثلت في التشديد على التعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها وتطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.