«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل لم تقدم أي حجة قوية للدفاع عن نفسها أمام «العدل الدولية»

قالت جمانة هاشم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن جلسة الاستماع لدفاعات إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية لم تنته بعد، ولكن حتى الآن لم تقدم إسرائيل أي حجة قوية.

فشل قانوني وسياسي

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن كل ما تقدمت به إسرائيل لا يدل سوى عن فشل قانوني وسياسي في إدارة الدفاع من قبلها، وربما لأنها لا تملك الحجج الكافية التي يمكن أن تقدمها للدفاع عن نفسها كتهمة تنفيذ الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن نقطة ضعف إسرائيل تكمن في قوتها وافترائها، بينما قوة الجانب الفلسطيني تكمن في ضعفها السالم، فإسرائيل تمتلك القوة العسكرية لكن الآن أمام العالم وفي الداخل الإسرائيلي هي ضعيفة معنويا، بينما الفلسطينيون لا يمتلكون القوة العسكرية إلا أن كل ما له علاقة بفلسطين أو كل الداعمين للقضية الفلسطينية يحظون الآن بروح معنوية عالية لمثول إسرائيل.

وأوضحت أن حديث محامي الدفاع الإسرائيلي بأن القتال سيتوقف إن أقدمت حماس تسليم الرهائن، والبعض رأى هذه النقطة على أنها نقطة تفاوض تحاول بيعها إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تحاول أن يكون هناك شروط مسبقة قبل وقف العمليات العسكرية في غزة بحكم محكمة العدل.

وتابعت: لكن ما لا تعرفه إسرائيل أن هذه الساحة والمحكمة ليست المكان المناسب لإدراج الرهائن والحديث عن المصالح الإسرائيلية بغض النظر عما تعرض له المدنيون في القطاع، فإسرائيل عاقبت القطاع بأكمله، ولا يخفى ذلك الآن على أحد، وكل هذه الملفات معروضة على الساحة الدولية.