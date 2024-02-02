شروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين.. اعرف الأوراق المطلوبة

يحصل أصحاب الإعاقات البصرية وغيرها على إعفاء جمركي لشراء السيارات، حيث توفر الحكومة لهم وسائل نقل ميسرة، ولكي يتمكن المعاق من الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، يجب عليه أولاً إجراء الكشف الطبي لدى المجلس الطبي المتخصص، وتوضح الحكومة بعض المواصفات التي يجب توافرها في المتقدمين كشروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر، والتي يحرص الكثيرون على البحث عنها لمعرفة أحقيتهم في ذلك من عدمه.

وفي السطور التالية، شروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر، وأبرز الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك بأسعار مخفضة، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي تضمن إجراءات الحصول على هذا الإعفاء بشكل واضح وشامل.

شروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر

وتأتي حالات الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر والتي تسمح بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك، كما يلي:

تسمح الحكومة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الفئات التالية بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك:

الأشخاص الذين يعانون من العمى، وهو فقدان البصر بشكل كامل.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر الشديد، وهو حدة إبصار أقل من 6/60 في العين الأفضل.

الشروط العامة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

بالإضافة إلى الشروط العامة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية استيفاء الشروط التالية:

1-أن يكون الشخص المعاق مصري الجنسية.

2-أن يكون الشخص المعاق مقيمًا في مصر بشكل دائم.

4- أن يكون الشخص المعاق لديه إعاقة بصرية تمنعه من قيادة السيارة العادية فيسمح له بمرافق يقود السيارة الخاصة به عند الحصول عليها.

إجراءات الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

ويتضمن الكشف الطبي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشمل هذه الفحوصات ما يلي:

فحص العينين.

فحص السمع.

فحص الحركة.

فحص الحالة النفسية.

تجهيزات السيارة المجهزة للمعاقين

يجب أن تكون السيارة المجهزة للمعاقين مزودة بمجموعة من التجهيزات اللازمة، وتشمل هذه التجهيزات ما يلي:

- مفتاح ذكي، من أجل فتح السيارة وتشغيلها دون الحاجة إلى استخدام المفتاح التقليدي.

- مقاعد قابلة للتعديل، تسمح للشخص المعاق بتعديل وضعية الجلوس حسب الحاجة.

- مرآة جانبية إضافية.

- حساسات ركن.

الخطوات المتبعة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التقدم بطلب للحصول على سيارة معفاة من الجمارك من خلال الخطوات التالية:

- حجز موعد الكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

- التوجه إلى المجلس الطبي المتخصص في الموعد المحدد لإجراء الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة لحجز موعد الكشف الطبي

تقديم المستندات المطلوبة، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

صورة من رخصة القيادة.

يتم إصدار نتيجة الكشف الطبي خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل، وتكون النتيجة إما «مقبول» أو «غير مقبول».

إذا كانت نتيجة الكشف الطبي «مقبول»، يمكن للمتقدم التقدم بطلب استلام السيارة المجهزة من خلال إدارة المرور المختصة، وذلك من خلال تقديم المستندات التالية:

صورة من نتيجة الكشف الطبي.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من رخصة القيادة.

يتم استلام السيارة المجهزة بعد سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، والتي تقدر بحوالي 10% من قيمة السيارة.