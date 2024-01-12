افتتاح مسجدين في بني سويف بعد تجديدهما بتكلفة 5.5 مليون جنيه

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، عن افتتاح مسجدين ببني زايد في مركز ناصر، وطما فيوم بمركز إهناسيا، بعد إحلالهما وتجديدهما، بتكلفة إجمالية تخطت 5.5 مليون جنيه، حيث جرى تأدية شعائر صلاة الجمعة اليوم.

افتتاح المسجد الكبير ببني زايد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في افتتاح المسجد الكبير ببني زايد في مركز ناصر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله تعالى.

أداء شعائر صلاة الجمعة

وعقب الافتتاح أدى السكرتير العام المساعد، شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة 3.5 مليون جنيه «جهود ذاتية» على مساحة 500 متر، يشمل طابقين، وذلك في حضور المحاسب علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والشيخ رجب حسين مدير أوقاف ناصر، ومصطفى الديب نقيب المعلمين في محافظة بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، وعدد من التنفيذيين والأهالي من مركز ومدينة ناصر.

افتتاح مسجد القدس في مركز إهناسيا

كما افتتح الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، مسجد القدس بقرية طما فيوم، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 150 مترًا، وبتكلفة 2 مليون جنيه، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب الافتتاح، في حضور المحاسب ناصر سيف، رئيس مركز إهناسيا والدكتور علي بدر عضو مجلس النواب.