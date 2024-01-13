«إدارة البيانات في السياق الأثري».. دورة تدريبية للعاملين بالسياحة 21 يناير

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع المتاحف عن عقد دورة تدريبية للعاملين بالوزارة تحت عنوان «إدارة البيانات في السياق الأثري»، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير 2024 وذلك في «سبيل الست صالحة» بالسيدة زينب.

شروط التقدم للدورة التدريبية

وأضافت الوزارة خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على كل قطاعات وإدارة وزارة السياحة أن شروط التقدم للحصول على الدورة التدريبية «إدارة البيانات في السياق الأثري»، أن يكون من الأثريين وأمناء المتاحف وأخصائيي الترميم العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وألا يكون حصل على التدريب نفسه من قبل، على أن يُحضر موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، مشددة على أن التقدم لتلك الدورة مقتصر فقط على العاملين بالوزارة.

أخر موعد لتقدم العاملين للحصول على الدورة التدريبة

وأشارت وزارة السياحة والآثار خلال الإعلان الداخلي إلى أن التقدم للحصول على الدورة التدريبية متاح لمدة أسبوع واحد فقط، موضحة أن التقديم يكون عبر البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة.