«الرعاية الصحية» بأسوان: إشراك 123 وحدة طبية ومستشفى في منظومة التأمين الشامل

أكد الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، انتهاء الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، مشيرا إلى أنها في مرحلة التشغيل التجريبي بالجودة العالية المقدمة للمواطنين.

وقال مدير الرعاية الصحية إنه تم إشراك 112 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، إلى جانب 11 مستشفى في منظومة التأمين الصحي، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المحافظة في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، يعقد اجتماعات مستمرة للتحضير لتشغيل النظام بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تقديم أكثر من 250 خدمة صحية

وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، في بيان، إلى أن التشغيل التجريبي أظهر تقديم أكثر من 250 ألف خدمة طبية للمواطنين، وجميعها تمت بكفاءة عالية، كما تم أيضًا استكمال عملية تحويل 55 وحدة صحية ومركزًا و4 مستشفيات إلى نظام التأمين الصحي.

حملة لزيادة الوعي بصحة الأسنان

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة توعوية تحت عنوان «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين بينما استهدفت الحملة بشكل رئيسي الأطفال في جميع الفئات العمرية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية نظافة الفم وصحة الأسنان.