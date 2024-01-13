أماكن وأرقام سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين في الإسكندرية

تدفع الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعدد من السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين بالمراكز والشبكات والقطاعات التابعة لها ضمن خطة القابضة لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.

مواعيد وأماكن تمركز سيارات المياه المتنقلة

قررت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تمركز عدد من سيارات خدمة العملاء بالقطاعات الواقعة بنطاق عملها بدءا من اليوم حتى الخميس المقبل للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«شرق»: أمام رافع محمد نجيب - سيدي بشر من 9 صباحا حتى 8 مساء.

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«وسط»: بشاير الخير 3 - القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحا حتى 8 مساء.

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«غرب»: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

- أمام فرع الشركة بالبيطاش: من 4 عصرا حتى 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات المياه المتنقلة

حددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في منشور عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من أرقام التليفون لتُمكن المواطنين من الاتصال بالسيارات المتنقلة بالمراكز والقطاعات كالتالي:

** للتواصل سيارة شرق 01275918005

** للتواصل سيارة وسط 01275918001

** للتواصل سيارة غرب 01275918003

خدمات سيارات المياه المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالقطاعات كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

- فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه.

- فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة