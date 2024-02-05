أسعار المشاية الكهرباء.. تبدأ من 3 آلاف جنيه ونصائح لاختيار أفضل نوع

المشاية الكهرباء جهاز رياضي يستخدم للمشي أو الجري في مكان مغلق، لإنقاص الوزن، وهي مصممة لتوفير تجربة مريحة وآمنة للمتدربين من جميع المستويات، لذا يهتم الكثيرون من الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على رشاقتهم أو إنقاص وزنهم بمعرفة أسعار المشاية الكهرباء.

أسعار المشاية الكهرباء

وخلال التقرير التالي نستعرض أسعار المشاية الكهرباء والتي جاءت على النحو التالي كما هو معلن في الأسواق.

أسعار المشاية الكهرباء بأقل من 10 ألاف جنيه

- مشاية دوارة بأربعة عجلات مع مقعد وحقيبة وأداة مساعدة على الحركة للكبار وكبار السن والمعاقين، وكرسي نقل من الألومنيوم بسعر 3,400 جنيه.

- جهاز جري كهربائى بالريموت للاستخدام الراقى واستغلال المساحات من سيتى ستارز، وزن المستخدم 120 كيلو جرام ويتميز بخمس هدايا، كفر تغطية للجهاز، ومجموعة 5 قطع استيك وقرص تويستر وزجاجة زيت ودمبلز بسعر 7,243 جنيه.

- مشايه كهربائيه أنترسايز CX1، بسعر 8,056 جنيه.

- مشاية رياضية متعددة الوظائف مع حزام مساج، بموتور تربو 2.25 حصان، ضمان 5 سنوات، 120 كجم، من أيون فيتنس، بسعر 9,300 جنيه.

أسعار المشاية الكهرباء بأقل من 20 ألف جنيه

- جهاز مشي دي سي Dk42 من أيكون فيت، بسعر 10,800 جنيه.

- مشاية كهربائية ماركة تكنو جيم يو إس إيه، بسعر 14,064 جنيه.

- توب فيت جهاز مشي للياقة البدنية MT-333، بسعر 14,000 جنيه.

- مشاية كهربائية متعددة الاستخدام من سيتى ستار سبرينت سبورتس، 120 كجم، متعددة الالوان‏، بسعر 15,604 جنيه.

- مشاية كهربائية سوبر أكتيف بتيار متردد 160 كلفن بسعر 15,426 جنيه.

- جهاز مشي من هيلث لايف، بموتور متعدد الوظائف ومزود بميزان ذاتي يتحمل وزن حتى 120 كجم، بسعر 16,600 جنيه.

- مشاية كهربائية من أكسيس، حجم متر × 2 متر مع جهاز تدليك، بحمولة قصوى 100 كجم، بسعر 16,500 جنيه.

- مشاية كهربائية مع حزام تدليك ومقعد للتمارين الرياضية من هامر 2.5 حصان، و140 كيلوجرام، من توب فيت، بسعر 16,287 جنيه.

- مشاية كهربائية 310 أيكون، بسعر 18,500جنيه.

- مشاية كهربائية بمكبرات صوت مدمجة ماجنا من أنترسايز، بسعر 19,448 جنيه.

أسعار المشاية الكهرباء بأكثر من 20 الف جنيه

- مشاية كهربائية متعددة الوظائف وقوة الموتور 4 حصان، تتحمل أوزان حتي 200 كيلو ومذودة بموتور أنكلين، بضمان 5 سنوات من سيتي ستار فيتنيس وأيون فيتنس، بسعر 21,402 جنيه.

- مشاية كهربائية من باور ماكس فيتنس TAC-515، بسعر 24,289 جنيه.

- سوبر أكتيف مشاية كهربائية، وزن مفتوح، محرك تيار متردد، بسعر 37,600 جنيه.

- مشاية كهربائية للتمارين الرياضية من باور ماكس TAC-2000، 6 حصان، متعدد الألوان، بسعر 40,479.

- مشاية كهربائية ديجيتال من أو إم إيه بشاشة تدعم تطبيقات أندرويد، بسعر 115,400 جنيه.

كيف تختار مشاية كهرباء مناسبة في السعر والأداء

تتوفر المشايات الكهربائية في مجموعة متنوعة من الأنواع والأحجام، وعند اختيار المشاية الكهربائية المناسبة، من المهم مراعاة العوامل التالية:

- المساحة المتاحة، لا بد من اختيار مشاية كهربائية بحجم مناسب للمساحة المتاحة لديك.

- الوزن الأقصى المسموح به، تأكد من اختيار مشاية كهربائية يمكنها تحمل وزنك.

- السرعة القصوى، عليك التأكد من اختيار مشاية كهربائية بسرعة قصوى كافية.

الميزات الإضافية، حيث تتوفر بعض المشايات الكهربائية بميزات إضافية، مثل برامج التدريب وشاشة عرض.

نصائح لاستخدام المشاية الكهربائية

عند استخدام المشاية الكهربائية، من المهم اتباع بعض النصائح لضمان السلامة والفعالية:

- ابدأ ببطء ثم زود السرعة تدريجيًا مع ازدياد لياقتك.قف بثبات.

- حافظ على ظهرك مستقيماً ورأسك مرفوعة أثناء المشي.

- اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي للحفاظ على رطوبتك.

- توقف إذا شعرت بالألم أثناء المشي.

فوائد المشاية الكهربائية

تتمتع المشايات الكهربائية بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

- المساعدة في فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن، حيث تساعد في حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، مما يساعد على فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الصحي.

- تحسين اللياقة البدنية العامة، حيث يساعد المشي على المشاية الكهرباء في تحسين قوة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعضلات.

- تقليل التوتر، يمكن أن يكون المشي على المشاية الكهربائية طريقة رائعة لتخفيف التوتر وتحسين المزاج.