«قانوني»: يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج

يلجأ الكثير من الأزواج لتأجير شقة في بداية الحياة الزوجية لكثرة تكاليف الزواج، ويمكن أن تصبح الشقة المؤجرة لاحقًا محلًا للخلاف عندما ينفصل الأزواج، ونرصد لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لكتابة عقد الإيجار حتى لا يخسر المالك الشقة الخاصة به.

أزمة مؤجري العقارات

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك مشكلة يقع فيها معظم مؤجري العقارات وهي في حالة اختلاف الزوج والزوجة فيمكن للزوجة أن ترفع دعوى تمكين حال طلاقها من الزوج مما يجعل الشقة مسكناً للزوجة وتكون حائزة لها طوال فترة الحضانة وهي 15 سنة.

كتابة بند صريح في عقد الإيجار

وأضاف سلامة لـ«الوطن» أنه يمكن حل هذه الإشكالية عن طريق توقيع الزوجة كشاهد على عقد الإيجار وكتابة بند صريح في عقد الإيجار يفيد بأن الزوجة تعلم أن هذه الشقة مؤجرة وهي على علم بذلك ولا يجوز لها أن تتخذها مسكن حضانة لصغارها حال حدوث الطلاق.

وأوضح أنه يفضل في كل الحالات اللجوء لمحام في كتابة أي أنواع من أنواع التصرفات القانونية لا سيما فيما يتعلق بنقل الملكية وغيرها من الأمور الأخرى التي ترتب حقوقًا مالية.