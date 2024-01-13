بدعة أم سنة نبوية؟.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل حول دعاء أول رجب

«الدعاء في أول رجب بدعة أم سنة نبوية»، سؤال يردده الكثيرون كل عام عند بداية أول يوم في شهر رجب المبارك، الأمر الذي حسمه المركز العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدعاء جائز في كل الأوقات

وقالت لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى إن الدعاء في العموم أمر مطلق ويجوز للمسلم أن يدعو ربه في كل وقت وحين، كما أن دعاء شهر رجب تحديدا أمر مشروع ولا مانع منه.

وحول ما رُوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا دخل رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان»، أكد المركز العالمي للفتوى أن هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه يٌعمل به في فضائل الأعمال.

الإفتاء توضح حكم دعاء أول رجب

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتتاء المصرية إن الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستحب، ككما أن أول ليلة يستجاب فيها الدعاءلما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".