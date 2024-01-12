محمد أنصاري: نظر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمام «العدل الدولية» سابقة تاريخية

قال الإعلامي محمد أنصاري، إنَّه في سابقة تاريخية للصراع الفسلطيني الإسرائيلي، تنظر محكمة العدل الدولية في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوة أقامتها جنوب أفريقيا وأيدتها بقية الدول، موضحاً: «جنوب إفريقيا تقدمت بملف من 84 صفحة إلى المحكمة، تضمن اتهامات وجمع أدلة عن قتل المحتل لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف مهيأة لالحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية».

وأضاف «أنصاري»، خلال تقديمه فقرة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ ممثلو جنوب أفريقيا أكدوا أمام «العدل الدولية»، على انتهاك إسرائيل المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية وارتكبت أعمال ضمن الإبادة الجماعية، وأن الشعب الفسلطيني يتعرض للقتل في المنازل والمستشفيات ودور العبادة وهم يبحثون عن الطعام والأمان.

وتابع الإعلامي محمد أنصاري: «أشار ممثلو جنوب أفريقيا للمحكمة، أن الاحتلال يجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم، ليتم تهجيرهم أكثر من مرة ودولة الاحتلال تعمل على تجويعهم في القطاع ليصبحوا على حافة مجاعة حقيقية خاصة وسط منع المحتل وصول المساعدات الإنسانية إليهم».

واستطرد: «من المتوقع أن تصدر المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية أممية، قراراً بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما تعد قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف ولكن ليس لديها آلية للتنفيذ».