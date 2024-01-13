لماذا سمي بالشهر «الأصم»؟.. «الإفتاء» تستعرض أسماء رجب ومعانيها (صور)

يبدأ شهر رجب اليوم، ويؤدي العديد من المسلمين في العبادات المختلفة والمستحبة خلال هذا الشهر الكريم بهدف التقرب إلى سبحانه وتعالى والفوز بثواب هذا الشهر العظيم، وإن شهر رجب من الشهور الخيرة، وسمي بالعديد من الأسماء المختلفة وكل اسم له معنى منفصل.

أسماء شهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن شهر رجب له نحو 10 أسماء، ولكل اسم منها معنى معين أولهم هو رجب، ووفقا للإفتاء سمي بهذا الاسم لأن خلاله كان يُرجب في الجاهلية، أي يُعظم، والاسم الثاني هو الأصم وذلك لأن هذا الشهر كان يُترك فيه القتال فلا يسمع العباد صوت أسلحة أو صرخات إغاثة أو أيا من أصوات الحرب.

ومن الأسماء التي سمي بها شهر رجب هي الأصب وقالت الإفتاء أنه سمي بهذا الاسم لأن كفار مكة كانوا يقولوا إن الرحمة تصب في هذا الشهر صبا، بحسب الإفتاء، ويقال عنه أيضا رجم ولذلك لأن الشيطان قد رُجم فيه أيتطرد، كما سمي رجب بالهرِم وذلك لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ومن أسماء الشهر الحرام هي المقيم وذلك لأن حرمته ثابتة لم تنسخ فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.

المبرئ والمعلي والمقشقش

المعلي واحد من أسماء شهر رجب، وقالت الإفتاء إن ذلك لأنه أعلى سهام الميسر الذي يحدد الأنصبة عندهم فيقولون لفلان: السهم المعلي وسمي بذلك لكونه رفيعا عندهم فيما بين الشهور، "المبرئ" هو اسم من أسماء رجب، وقالت الإفتاء أن الناس في الجاهلية كانوا يَعُدون من لا يستحل القتال فيه بريئا من الظلم والنفاق.

ومن أسماء رجب وفقا للإفتاء المصرية هو اسم المقشقش وأوضحت أن أصلها تقشقش البعير إذا برئ من الجرب، وقالت الإفتاء عن هذا الاسم: المتمسك بدينه في الجاهلية المحرم لرجب يبرأ من النفاق فيمتاز عن المقاتل فيه المستحل له، والاسم الأخير هو شهر العتيرة وذلك لأن رجب كان يتم فيه ذبح العتيرة وهي المسماة الرجبية نسبا إلى رجب.