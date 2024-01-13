رفع 250 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات مكبرة بالإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة لتجميل شوارع وميادين الإسماعيلية، من إزالة 113 طنا من القمامة وتفريغ الصناديق ورفع مخلفات قص الأشجار خلال حملة مكبرة لإزالة تكدسات القمامة في الشوارع.

رفع القمامة من الشوارع

وتمكنت الحملة بحسب بيانات رسمية لديوان المحافظة في حي أول الإسماعيلية، من رفع 87 طنا من مناطق المحطة الجديدة، شارع سوريا، الجامعة القديمة، منطقة الأسرة والإسراء والشارع الرئيسي، كما تم رفع كفاءة منطقة الثلاثيني وكذلك نفق الثلاثيني من الأتربة والقمامة ومخلفات التطهير.

وفي حي ثان كثفت إدارة تحسين البيئة، أعمال النظافة ورفع الأتربة من الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة بشارع مدرسة الزراعة بجوار مسجد الإمام الشافعي، وشد أسلاك جديدة بشارع البحري.

قص وتقليم الأشجار

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، من رفع 50 طنا من القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية بنطاق المدينة القديمة، بشارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، سوق الأربعاء وشارع المعهد الأزهري.

كما قام قسم التشجير والمتنزهات بتنظيف وري وقص النجيل والأشجار، والمرور على المسطحات الخضراء بنطاق المدينة القديمة والجديدة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية بنطاق المدينة القديمة، بشارع التحرير والجيش والثورة وأسيوط والعريش وسوق الأربعاء وشارع المعهد الأزهري.