تفاصيل تطوير ممشى منوف بتكلفة 4 ملايين جنيه.. طوله ألف متر

سعت الدولة المصرية مؤخرًا، للاهتمام بالمظهر الحضاري في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال تزيين وتجميل الميادين والشوارع بالحدائق والأشجار ومقاعد الجلوس، وآخر هذه الأعمال، تطوير ممشى المدينة الكائن في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

ممشى منوف

وقال وحيد عبد ربه، رئيس مركز ومدينة منوف، إنّه جرى استلام ممشى المدينة في شارع الجوازات، منذ عدة أسابيع قليلة بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويضم مقاعد للجلوس وأشجار وإضاءة ليلية ومكانًا للمشي، الأمر الذي جعل الأهالي يأتون إليه للتنزه والجلوس به خاصة في الفترة المسائية.

طول الممشى ألف متر

وتابع رئيس مركز ومدينة منوف، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الممشى يمتد على طول ألف متر، وتوجد به الكثير من المقاعد والبلوكات والأشجار على طول الطريق، مشيرًا إلى أنّ هناك 3 دوريات لنظافة المكان على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري.