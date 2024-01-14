كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وموزمبيق بـ«أمم أفريقيا».. ضربة البداية للفراعنة

من جديد تبدأ رحلة البحث عن النجمة الثامنة، التي يقودها منتخب مصر، في النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بآمال الفوز بعد الوصول للنهائي في النسخة المنقضية، لكن الحظ لم يكن حليفًا للفراعنة، وذهب الكأس إلى السنغال للمرة الأولى في تاريخها.

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وموزمبيق

الموعد: 7:00 مساء.

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max - beIN Sports HD 1 Max.

الملعب: ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

المعلق: علي محمد علي.

تفاصيل مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، والتي تضم الثلاثي غانا وموزمبيق وكاب فيردي أو الرأس الأخضر، وهي مجموعة ليست سهلة، إذ يتوقع أن يحتدم المنافسة بين مصر وغانا على صدارة المجموعة.

ولن تكون مباراة مصر والوحيدة، التي ستقام اليوم، بل تقام أيضًا مواجهات قوية بين نيجيريا وغينيا الاستوائية، في الرابعة عصرًا، إلى جانب منافسات لمجموعة مصر، بين غانا وكاب فيردي، في العاشرة مساء.

آمال منتخب مصر في ضربة البداية بكأس أمم أفريقيا

ويأمل منتخب مصر في استعادة النجمة الغائبة منذ عام 2010، وذلك بالمشاركة في النسخة الـ34 من المسابقة القارية، التي تقام على أرضية ملعب كوت ديفوار، الذي يملك بها إنجاز قياسي يتمثل في كونه الأكثر تتويجًا بها، بواقع 7 ألقاب، إلى جانب رغبته في الانتقام وتصحيح المسار بعد الخسارة المخيبة في نهائي النسخة المنقضية، التي أقيمت في الكاميرون لصالح السنغال.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق وترددها

عدد من القنوات أعلنت نقل مباريات كأس أمم أفريقيا عبر شاشاتها بشكل مجاني، في ظل حصول بي إن سبورتس على حقوق بث المباريات بشكل حصري، ومنها قناتي المغربية والجزائرية الرياضية وغيرها.

قناة المغربية الرياضية 2024 TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.