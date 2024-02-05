كيفية عمل حساب موحد للمعلمين.. وأبرز مميزاته

كيفية عمل حساب موحد للمعلمين، أمر يهم مختلف المدرسين في الإدارات المختلفة، لاستخدامه في الدورات والتقديمات، ويمكن الاستفادة منه في الخدمات المتنوعة، فهو حساب إلكتروني يُمنح للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية المصرية، ويُوفر لهم العديد من الخدمات الإلكترونية، مثل: الوصول إلى بنك المعرفة المصري، الذي يضم مجموعة كبيرة من المصادر التعليمية الرقمية.

وفي السطور التالية نستعرض كيفية عمل حساب موحد للمعلمين، وأبرز المميزات التي يقدمها.

كيفية عمل حساب موحد للمعلمين

يمكن من خلال الحساب الموحد التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية.

ومن مميزات الحساب الموحد أيضا إمكانية التسجيل في الدورات التدريبية الإلكترونية.

الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات إنشاء الحساب الموحد للمعلمين

يمكن إنشاء الحساب الموحد للمعلمين من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع تفعيل الحساب الموحد للمعلمين من خلال هذا الرابط.

- اختيار كلمة حساب المعلم.

- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم القومي والكود السري.

- الضغط على لست روبوت.

- الضغط على خانة التحقق من البيانات.

بعد ذلك، سيظهر للمستخدم رسالة تفيد بنجاح إنشاء الحساب الموحد، وسيتم إرسال كلمة المرور إلى البريد الإلكتروني المسجل.

طريقة تفعيل الحساب الموحد للمعلمين

بعد إنشاء الحساب الموحد للمعلمين، يجب تفعيله من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى حساب المعلم.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- الضغط على تفعيل الحساب.

بعد ذلك، سيظهر للمستخدم رسالة تفيد بتفعيل الحساب الموحد.

مزايا الحساب الموحد للمعلمين

يوفر الحساب الموحد للمعلمين العديد من المزايا، منها:

يسهل على المعلمين الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوفر للمعلمين وسيلة اتصال سهلة مع الطلاب وأولياء الأمور.

يساعد المعلمين على التطوير المهني من خلال التسجيل في الدورات التدريبية الإلكترونية.

نصائح للاستفادة من الحساب الموحد للمعلمين

لضمان الاستفادة من الحساب الموحد للمعلمين، يجب على المعلمين اتباع النصائح التالية:

الاحتفاظ بكلمة المرور في مكان آمن.

تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري.

متابعة الأخبار والمستجدات التي تتعلق بالحساب الموحد للمعلمين.

الحساب المدرسي الموحد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، على إنشاء حساب موحد لكل طلاب المراحل المختلفة، وذلك بالاتفاق مع شركة مايكروسوفت.

ويتم توفير الحساب الموحد لاستخدامه في الدخول على المنصات التعليمية المختلفة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل.

ويمكن للطلاب الحصول على البريد الإلكتروني عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

الحساب المدرسي الموحد

كود الطالب متاح على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، ويمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة، أو يمكن الاستعلام عن كود الطالب من خلال الخطوات التالية:

- ادخل على هذا الرابط

- اكتب الرقم القومي

-اكتب تاريخ الميلاد

- اكتب محافظة الميلاد

- اكتب النوع

-اضغط على تسجيل دخول

وفي الختام، فإن الحساب الموحد للمعلمين هو أداة مهمة للمعلمين، حيث يوفر لهم العديد من الخدمات التي تساعدهم على أداء عملهم بكفاءة وفعالية.