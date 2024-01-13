صدور قرارات مهمة لـ3 بنوك اليوم.. اعرفها

قدمت 3 بنوك بارزة ضمن القطاع المصرفي المصري، اليوم، تحذيرات وقرارات مهمة لعملائها منذ بداية اليوم وحتى الظهيرة، بدأت بقرار صادر من البنك الأهلي يفيد تحذيرا لعملائه بشأن الشراء «أونلاين»، تلاها قرار بذات الشأن من قبل البنك التجاري الدولي cib يخص تخفيض حدود الشراء الدولي من داخل مصر.

البنك الأهلي يحذر عملائه

أرسل البنك الأهلي المصري لعملائه، عدة تحذيرات بشأن الشراء «أونلاين»، ناصحا إياهم بضرورة الالتزام بها حتى لا يقع المواطنون بمأزق كبير، حيث حدث اخترق بياناتهم البنكية، وتقوم بسرقه أموالهم الموجودة في حساباتهم، وأبرز التحذيرات والنصائح تصب في مصلحة العميل خلال التسوق عبر الإنترنت بشكل آمن تماما.

ونوه البنك في تحذيره بضرورة عدم كتابة رقم البطاقة البنكية أو معلومات سرية لو متصل على شبكة واي فاي عامة، كذلك الشركات أو التجار لن يطلبوا منك معلومات سرية سواء من خلال البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو عبر تطبيق Whatsapp، كما يجب التأكد من عنوان الموقع الذي تشتري منه أون لاين يبدأ بـHttps وليس Http فقط، كذلك يجب عدم الضغط على الإعلانات التي تكون بأسعار مغرية، ويجب البحث بنفسك على الموقع الأصلي للتاجر

تحذير البنك التجاري الدولي لعملائه

وأورد البنك التجاري الدولي cib في رسالة نصية أرسلها لعملائه تفيد تخفيض حدود الشراء الدولي داخل مصر لـ2000 جنيه شهريًا، ذلك من خلال بطاقات الائتمان، وأفادت أنه ولمن يرغب في تنفيذ عمليات شراء دولية داخل مصر عبر منصات التجارة العالمية أو الشراء من خلال الإنترنت فسيكون حده الأقصى 2000 جنيه فقط شهريًا.

تفاصيل رسالة البنك

أرسل البنك تحذيره للعملاء في رسالة نصية جاء فيها: «عميل cib العزيز، نرجي العلم أنه تم تغيير حدود الإنفاق الدولية على بطاقات cib الائتمانية»، الأمر الذي من شأنه تخفض عمليات المشتريات الدولية بمراكز التجارة العالمية عبر الانترنت للأشخاص الموجودين داخل مصر.

بنك ناصر الاجتماعي

وبعد تحذير بنك cib الأخير، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، طرح حساب استثماري جديد بعائد يومي تراكمي يصل لـ15%؜ سنويًا بمسمى «حساب يوم بيوم»، ويتم فيه التعامل بدءًا من صباح غدٍ الأحد.

حساب الاستثمار الجديد للبنك

وأوضحت وزيرة التضامن، في بيانها، أن حساب «يوم بيوم» سيتمتع بمميزات عديدة، إذ يحق للعميل السحب والإيداع بشكل يومي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه دون حد أقصى للأفراد، بالإضافة لميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 شهور.