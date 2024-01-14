مبادرة «ساعدني» بشمال سيناء توفر 50 كرسيا متحركا لكبار السن بالمساجد

وفرت مباردة «ساعدني» بشمال سيناء، 50 كرسيا متحركا لكبار السن بالمساجد، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وذلك ضمن مشروع سيدات المجتمع المدني لتقديم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمرضى من أبناء المحافظة.

جروب فاعل خير.. بداية العمل التطوعي

وقالت عزة كمال، موظفة في إدارة التربية الخاصة بمديرية تعليم شمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن ما يقرب من 40 سيدة يعملن في المبادرة، مضيفة «اتفقت أنا وأصدقاء لي من جميع الفئات بالمحافظة على عمل جروب خدمي، وأطلقنا عليه اسم فاعل خير، وشهد الجروب تفاعلا كبيرا، وصل إلى المئات من الأشخاص، وكان له مهمة محددة، وهي مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع مثل الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وضعاف السمع والكلام».

كراسي متحركة لكبار السن في المساجد

وأضافت: نعمل الآن على توفير كراسي متحركة في 50 مسجدا بالعريش، وذلك لكبار السن، وأطلقنا على المبادرة اسم «ساعدني»، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، وستكون مهمتنا تجميع الكراسي، ومهمة الأوقاف عمل «رامب» في مدخل المساجد التي بها سلالم مرتفعة، والكراسي تحتاج إلى مدخل خاص لأنها تمشي على عجلات صغيرة، ومهمة التضامن هي مساعدتنا عن طريق بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات حال احتجنا إلى ذلك.

استهداف العديد من فئات المجتمع

وتابعت «عزة»: استهدفنا العديد من الفئات التي تحتاج مساعدات، مثلا سيد تحتاج تدخلا جراحيا، أو رجل كبير في السن، أو فتاة تريد الزواج ولا تملك أيا من التجهيزات، ومجموعتنا متكاملة، سواء من الموظفين والتجار، وأصحاب المحال، والسيارات الأجرة والخاصة، وأجمل ما في الموضوع أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يتابع معنا العمل، ونحن نطلعه على جميع ما نقوم به، ويبارك هذا ويثمنه.

ومن جانبه قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال لقائه مع مجموعة العمل التطوعي بديوان عام المحافظة، الذي ترأسته عزة كمال، إننا نقدر ونثمن ما تقوم به السيدات من عمل خيري، ونساعد بعض الأسر من خلال إيصال لحوم ومواد غذائية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.