مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: أتوقع رفع «الأدنى للأجور» والمعاشات قبل رمضان

قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالمواطن، ويشعر بما يمر به من تحديات خلال الفترة الحالية، خاصة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

موعد زيادة المرتبات والأجور

وقال صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه بناء على كل هذه المعطيات السابقة، جعلت الرئيس السيسي يطالب وزير المالية بزيادة الأجور للعاملين، وكذلك المعاشات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

وتابع: قرار الرئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لن يحتاج إلى انعقاد وموافقة مجلس النواب، ولكن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سيكون في حاجة إلى موافقة مجلس النواب.

وأكمل سمير صبري: من المتوقع تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، أي من المتوقع تطبيق هذا القرار قبل شهر رمضان المقبل.