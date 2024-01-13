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رانيا منصور تكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم «سيستم»

كتب:

ياسمين محمود
08:13 م | السبت 13 يناير 2024
رانيا منصور

رانيا منصور

كشفت الفنانة رانيا منصور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلم «سيستم» بطولة أحمد الفيشاوي.

ونشرت رانيا منصور مجموعة صور تجمعها بأحمد الفيشاوي وعلقت عليها قائلة: من كواليس فيلم سيستم بطولة أحمد فيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، من إخراج أحمد البنداري.

أبطال فيلم سيستم

فيلم السيستم يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد الفيشاوي طارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد علي رزق، وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت رومانسي.

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