افتتاح معرض أفضل صورة صحفية لعام 2023

افتتح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، منذ قليل، معرض الصورة الصحفية الأفضل لعام 2023، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، وناجى الناجي، المستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية، وذلك على غرار حفل إعلان جوائز مسابقة أفضل صورة صحفية الذي تنظمه شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة.

الأعمال المقدمة في المسابقة

وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بالأعمال المشاركة، وأثنوا على مستوى الأعمال المقدمة في المسابقة، مؤكدين حرصهم على تشجيع كافة الأعمال وكل المتسابقين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز مسابقة أفضل صورة صحفية لعام 2023 خلال الحفل الذي تنظمه النقابة.

وكانت شعبة «المصورون الصحفيون» بنقابة الصحفيين أعلنت تنظيم حفل إعلان الجوائز وافتتاح معرض مسابقة مصر 2023 لأفضل صورة صحفية، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التقديم في المسابقة واستعراض الأعمال المقدمة.