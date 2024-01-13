الكشف على 1325 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر منصور، على مدار يومين؛ إذ جرى الكشف على 1325 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة، وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان له، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان، وتنظيم أسرة ورمد، إلى جانب عيادة «اكشف واطمن»، للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي.

وأشار «الجزار» إلى أن خدمات القافلة تضمنت وجود معملي دم وطفيليات، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

صرف الدواء بالمجان

وجرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، وجاءت أنشطة القافلة تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل.