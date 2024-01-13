ضبط 52 مخالفة تموينية في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ضبط 52 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، بعد أن جري عمل حملات بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من الجمالية، دكرنس، السنبلاوين، منية النصر، تمي الأمديد.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف «دايرة» أنه جرى المرور على 52 مخبزًا، للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتمكنت من تحرير 34 مخالفة في الرقابة على المخابز بمحافظة الدقهلية، و18 في الرقابة على الأسواق، كالآتي:

المخابز:

عدد 3 محاضر انتهاء من الإنتاج.

عدد 2 محضر تصرف في دقيق بقيمة (14 شيكارة).

عدد 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 4 محاضر عدم اعطاء بون صرف.

عدد 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

عدد 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات .

عدد 11 محضر نقص وزن مابين ( 9-15 ) .

الأسواق:

عدد 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

عدد 1 محضر بيع بازيد من السعر الرسمي (سجائر).

عدد 1 محضر عدم وجود سجل صناعى .

عدد 1 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

عدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تمويني).

المضبوطات

وجرى التحفظ على 50 علبة سجائر، وجارٍ عرض محاضر المخالفات التموينية على النيابة العامة؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية.